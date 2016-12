Dall'Inghilterra: Arsenal, 24 milioni per Rooney

foto LaPresse

- Il futuro diè ancora un giallo. L'attaccante inglese, secondo il tabloid, è stato richiesto dall'che sarebbe pronto a mettere sul tavolo 20 milioni di sterline, circa 24 milioni di euro per convincere lo United a cedere il giocatore. L'attaccante inglese è però conteso anche da squadre del calibro di Barcellona e Chelsea. Josè Mourinho, in particolare, vorrebbe portare a Londra Rooney che allo United guadagna 250.000 sterline a settimana. Il giocatore inglese, dopo l'addio di Sir Alex Ferguson, vorrebbe conferme tecniche dal nuovo allenatore David Moyes. Ci sarà un incontro in settimana che determinerà con ogni probabilità il suo futuro. L'Arsenal resta in attesa.