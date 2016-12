Chelsea, El Shaarawy nella lista di Mourinho

foto LaPresse Correlati Galliani: "Thohir? Mi tengo Berlusconi"

Martedì incontro fra Galliani e l'agente

IL MERCATO LIVE 15:52 - Il futuro di Stephan El Shaarawy al Milan è in bilico. Dopo le dichiarazioni sibilline di Galliani, diversi sono i club che stanno sondando il terreno per il Faraone, fra questi il Chelsea. Secondo quanto scrive il Mirror, Mourinho avrebbe messo il rossonero nella lista dei possibili sostituti di Torres qualora questo parta. Sullo spagnolo è forte l'interesse dell'Arsenal e di fronte a una buona offerta lo Special One lo lascerebbe andare. - Il futuro di Stephanalè in bilico. Dopo le dichiarazioni sibilline di Galliani, diversi sono i club che stanno sondando il terreno per il Faraone, fra questi il. Secondo quanto scrive il Mirror,avrebbe messo il rossonero nella lista dei possibiliqualora questo parta. Sullo spagnolo è forte l'interesse dell'Arsenal e di fronte a una buona offerta lo Special One lo lascerebbe andare.

L'Arsenal dunque, dopo aver praticamente concluso l'acquisto di Gonzalo Higuain dal Real Madrid, cerca un altro grande colpo in attacco in vista della prossima stagione. L'identikit ideale per Arsene Wenger corrisponde a Fernando Torres. Lo spagnolo, impegnato in Confederations Cup, non sà quale sarà il suo futuro e al ritorno in Inghilterra avrà un colloquio chiarificatore con Josè Mourinho. Tuttavia sembra che lo Special One ritenga incedibili solo cinque giocatori: Cech, Cole, Lampard, Hazard e Oscar. Con una buone offerta dei Gunners, quindi, é molto è probabile che Torres lasci i Blues. In questo valzer di punte potrebbe rientrare anche El Shaarawy, non ritenuto incedibile dalla dirigenza rossonera. Il Faraone gode della stima di Mourinho e potrebbe essere lui a sostituire il partente Torres. La lista degli acquisti del portoghese è lunga e comprende anche Hulk, Gomez e Dzeko.