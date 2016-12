Roma, assalto a Nainggolan: battaglia con Inter e Monaco 

- Attorno aè nata una vera e propria asta che nelle ultime ore ha fatto registrare l'inserimento - convinto - della. I giallorossi stanno cercando la formula migliore per convinceree valutano il centrocampistadi euro. Il ds Sabatini vuole battere sul tempo l'Inter, che a breve potrà contare sulla liquidità di Thohir. Ma il presidente delè volato a Montecarlo per ascoltare la proposta del

Il giocatore belga, che ha un contratto in scadenza nel 2016, alletta numerosi club. Anche il Napoli è alla finestra, anche se al momento defilato. I passi avanti più decisi sono quelli della Roma che potrebbe investire 10 milioni subito per avere il giocatore in comproprietà. O potrebbe offrire al Cagliari la metà di Verre e Romagnoli, due profili eccellenti per il club sardo. Sabatini ha già recapitato all'entourage di Nainggolan un'offerta imponente: contratto quadriennale a 1,5 milioni a stagione. Il Ninja al momento guadagna 350mila euro. Per lunedì è attesa una risposta di Cellino, che però non dovrebbe essere definitiva.

Il presidente infatti è deciso ad ascoltare con attenzione tutte le offerte prima di prendere una decisione. Per questo si è già recato a Montecarlo: i soldoni in mano a Rybolovlev, magnate del club del Principato, sarebbero un'assoluta garanzia. Ma anche l'Inter fiuta l'affare e tempo addietro Branca aveva recapitato una proposta tuttora in stand-by: Bardi e Longo più un bel po' di soldi. E' vero, la Roma è in corsia di sorpasso: ma lo striscione del traguardo è ancora distante.