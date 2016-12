Napoli, Cavani: "Le voci di mercato mi stanno disturbando"

foto LaPresse Correlati Cavani, accordo col Chelsea: 5 anni a 8,5 milioni 10:27 - In attesa del confronto diretto tra Cavani e De Laurentiis, che potrebbe arrivare subito dopo la fine della Confederations Cup, il Matador torna a parlare dal Brasile alla vigilia del match contro l'Italia: "Si parla tanto di mercato, all'inizio non mi dava fastidio ma adesso devo confessare che le voci mi stanno disturbando - spiega l'uruguaiano -. Mi dispiace perché si sta parlando troppo di cose di cui, adesso, non bisognerebbe parlare". - In attesa del confronto diretto tra, che potrebbe arrivare subito dopo la fine della, il Matador torna a parlare dalalla vigilia del match contro: "Si parla tanto di mercato, all'inizio non mi dava fastidio ma adesso devo confessare che le voci mi stanno disturbando - spiega l'uruguaiano -. Mi dispiace perché si sta parlando troppo di cose di cui, adesso, non bisognerebbe parlare".

Anche se con il Chelsea l'accordo è stato praticamente raggiunto, il futuro di Cavani resta incerto perché manca ancora l'intesa tra i londinesi e il Napoli. Di mercato, però, il Matador non vuole parlare: "Sinceramente all'inizio la cosa non mi toccava, perché è normale che in questo periodo si parli di mercato. Ma alla fine un po' questa storia mi ha disturbato. Si è parlato troppo di un qualcosa di cui non si doveva parlare. Mi ha dato fastidio, e mi dispiace".



Prima di chiarire ogni cosa con De Laurentiis, c'è una finale 3°-4° posto da giocare contro l'Italia: "Vogliamo vincere - promette -. Una vittoria è sempre importante e dà fiducia al gruppo. Veniamo da un mese intenso in cui abbiamo fatto buone cose e sarebbe il caso di chiudere in bellezza. E poi battere l'Italia ci può dare la spinta anche per fare bene nelle eliminatorie sudamericane del Mondiale, in cui dobbiamo risalire la classifica".