Roma, salta Julio Cesar: sul portiere brasiliano c'è l'Arsenal 

foto LaPresse 23:11 - La Roma e Julio Cesar si allontanano. Secondo il Daily Mail, infatti sull'ex portiere dell'Inter è piombata l'Arsenal. Wenger, che non ha intenzione di investire troppi soldi su un estremo difensore, vorrebbe affiancare il brasiliano a Szczesny e Fabianski, mai in grado di dare eccessive garanzie. La dirigenza dei Gunners si è già mossa e Julio Cesar potrebbe lasciare il Qpr già dopo la conclusione della Confederations Cup. - Lasi allontanano. Secondo il Daily Mail, infatti sull'ex portiere dell'Inter è piombata l'Arsenal., che non ha intenzione di investire troppi soldi su un estremo difensore, vorrebbe affiancare il brasiliano a, mai in grado di dare eccessive garanzie. La dirigenza dei Gunners si è già mossa e Julio Cesar potrebbe lasciare ilgià dopo la conclusione della

L'Arsenal dovrebbe offrire una cifra vicina ai 2 milioni di sterline: poca roba rispetto alle pretese di Stoke e Liverpool per liberare Begovic e Reina. Julio Cesar, che era e resta un portiere di sicura affidabilità (come ampiamente dimostrato con la Nazionale in queste settimane) guadagnerà circa 70mila sterline a settimana. La Roma, che qualche giorno fa con il suo interessamento aveva lusingato il brasiliano, dovrà fare compere altrove. Perso Stekelenburg - andato al Fulham -, la ricerca di un portiere è un fondamentale snodo di mercato per Garcia e Sabatini. Su Julio Cesar, qualche settimana fa, c'era anche il Milan.