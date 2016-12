Milan, El Shaarawy: martedì incontro fra Galliani e l'agente 

- L'ultimo gol diin una gara ufficiale ormai è distante 4 mesi (nel derby con l'Inter). L'involuzione del Faraone ha portato ila prendere in considerazione l'idea di cederlo: dopo il rientro del giocatore in Italia, fissato per lunedì,vedrà il suo procuratore,, per fare il punto. El Shaarawy sarebbe contento di rimanere, ma non ha mai rifiutato l'ipotesi di un trasferimento.

Quello di lunedì dalla Confederations Cup non sarà un rientro trionfale. Fino a qualche mese fa, dopo l'ottimo girone d'andata, El Shaarawy sembrava diventato un punto fermo della Nazionale ma anche Prandelli man mano l'ha messo da parte. Prima a causa di un infortunio che ne ha pregiudicato l'avvicinamento alla kermesse brasiliana, poi per fermo convincimento. L'ennesima dimostrazione che il periodo del Faraone è infausto. Nelle ultime settimane il suo nome è stato associato a diverse squadre: dal Manchester City, disposto a spendere tanto per accaparrarselo (anche se non c'è più Tevez come contropartita), passando per Napoli e Real Madrid, con cui è tuttora in piedi l'ipotesi di uno scambio (più soldi) con Kakà.

L'unica destinazione che il Faraone ha fermamente rifiutato è il Napoli, che non gli garantirebbe una gestione personale dei diritti d'immagine. Per il resto non ha sbattuto le porte in faccia a nessuno. Non ha alcuna premura di andar via dal Milan (come confermato in alcune interviste), ma in verità non ha mai detto no a un trasferimento. Che nei prossimi giorni - e comunque fino al 31 agosto - potrebbe diventare molto d'attualità. Martedì, ad esempio, è previsto un incontro fra Galliani e il procuratore di El Shaarawy, La Florio. Il Faraone, nello specifico, vuole conoscere le intenzioni del Milan sul suo conto. Vorrebbe sapere ad esempio perché il suo nome è uscito dalla lista degli incedibili o come pensa di utilizzarlo Allegri, dopo le panchine del finale di stagione. Si tratterà di un summit esplorativo, ma dalle risposte di Galliani potrebbe nascere un nuovo, clamoroso tormentone estivo.