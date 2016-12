Cavani, accordo col Chelsea: quinquennale a 8,5 milioni

foto LaPresse Correlati Braccio di ferro Cavani-De Laurentiis 15:14 - Edinson Cavani e il Chelsea hanno trovato un accordo. Al Matador andranno 8,5 milioni di euro per cinque anni di contratto, sempre che i Blues trovino l'accordo col Napoli. Proprio per questo motivo l'uruguayano vorrebbe parlare faccia a faccia con il presidente De Laurentiis al ritorno dal Brasile, per convincerlo ad abbassare le pretese rispetto alla clausola rescissoria di 63 milioni. Niente Real Madrid, in Spagna andrà il connazionale Suarez. e ilhanno trovato un accordo. Al Matador andranno 8,5 milioni di euro per cinque anni di contratto, sempre che i Blues trovino l'accordo col. Proprio per questo motivo l'uruguayano vorrebbe parlare faccia a faccia con il presidenteal ritorno dal Brasile, per convincerlo ad abbassare le pretese rispetto alla clausola rescissoria di 63 milioni. Niente Real Madrid, in Spagna andrà il connazionale

L'addio tra Cavani e il Napoli è ormai un dato di fatto, nonostante le pressioni di Benitez e il pugno duro di De Laurentiis. Il clima attorno al Matador in città è irrespirabile e in settimana è stato raggiunto un accordo di massima tra il giocatore e il Chelsea per giocare a Londra i prossimi cinque anni, alla corte di Mourinho. Uno stipendio faraonico già promesso che però rimarrà bloccato fino al "sì" del presidente azzurro. La volontà di non cedere di un millimetro dalla richiesta di 63 milioni è ferma. Solo Ramires rappresenterebbe una valida contropartita tecnica per il Napoli, ma lì è il Chelsea a non voler trattare. Toccherà quindi al Matador in persona cercare di convincere - con un incontro di lavoro - il presidente ad abbassare le pretese: dai 63 milioni richiesti ai 50 abbondanti preparati da Abramovich.