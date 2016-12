Juventus, Kolarov in prestito dal Manchester City

foto LaPresse 17:15 - Col colpo Tevez in cascina, weekend di riposo per Marotta e Paratici. Da lunedì però i due uomini mercato della Juventus torneranno a parlare di mercato e lo faranno nuovamente col Manchester City per chiudere la trattativa Kolarov. L'affare col serbo va avanti parallelamente alle chiacchiere col Torino per Ogbonna, ma per l'esterno la chiusura è più vicina: prestito oneroso di 1,5 milioni di euro più riscatto "obbligatorio" a 5,5 milioni. - Col colpo Tevez in cascina, weekend di riposo per. Da lunedì però i due uomini mercato dellatorneranno a parlare di mercato e lo faranno nuovamente colper chiudere la trattativa. L'affare col serbo va avanti parallelamente alle chiacchiere col Torino per, ma per l'esterno la chiusura è più vicina: prestito oneroso di 1,5 milioni di euro più riscatto "obbligatorio" a 5,5 milioni.

Per liberare il posto all'ex Lazio, dovranno partire contemporaneamente e obbligatoriamente, Reto Ziegler, richiesto in Turchia e valutato 5 milioni di euro, e Paolo De Ceglie, finito nel mirino della Sampdoria nella trattativa che porterà alla chiusura di Zaza, che verrà poi girato al Sassuolo. Gli unici dubbi su Kolarov però restano sulla tenuta fisica dopo i recenti infortuni patiti in Premier League. I bassi costi dell'operazione però fanno propendere per il rischio. Infine non è tramontata l'ipotesi Poli per il centrocampo. Il giocatore e la Sampdoria hanno un accordo di massima col Milan che però prima deve risolvere la questione Flamini. I blucerchiati attenderanno fino alla fine del mese, poi rimetteranno il giovane azzurro sul mercato. Potrebbe essere il secondo scherzetto di Marotta all'amico Galliani.