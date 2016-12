Inter, si chiude per Aleksandar Dragovic del Basilea

foto LaPresse 10:47 - Lavori in corso in casa Inter per cercare di garantire a Mazzarri una rosa di qualità per l'inizio del raduno estivo. In attesa di concludere per Belfodil in attacco, l'attenzione degli uomini mercato nerazzurri si è spostata sulla difesa. L'obiettivo, con o senza la partenza di Ranocchia, è l'austriaco del Basilea, Aleksandar Dragovic, già nel mirino di Mazzarri ai tempi del Napoli. Per il 22enne servono 7 milioni, la società svizzera sarà a Milano. - Lavori in corso in casaper cercare di garantire a Mazzarri una rosa di qualità per l'inizio del raduno estivo. In attesa di concludere per Belfodil in attacco, l'attenzione degli uomini mercato nerazzurri si è spostata sulla difesa. L'obiettivo, con o senza la partenza di, è l'austriaco del Basilea,, già nel mirino di Mazzarri ai tempi del Napoli. Per il 22enne servono 7 milioni, la società svizzera sarà a Milano.

Forte fisicamente e dotato di un buon carisma da leader nonostante la giovane età, Dragovic prenderà il posto in rosa liberato sicuramente da Silvestre e forse anche da Chivu. Per questo motivo, soprattutto con l'arrivo dei soldi di Thohir, la cessione di Ranocchia potrebbe non essere vincolante alla chiusura della trattativa col Basilea. Al contrario, la società svizzera vuole chiudere velocemente per concentrarsi sul sostituto dell'austriaco e per questo motivo, fanno sapere oltre il confine, i dirigenti elvetici saranno a Milano per discutere i dettagli. L'affare si chiuderà per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, ma la concorrenza non manca.