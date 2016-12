Inter, Guarin e Ranocchia tra i partenti

foto LaPresse Correlati Inter-Thohir: avanti con giudizio 22:48 - Sono tre i giocatori dell'Inter che potrebbero partire in questa sessione di mercato. Parliamo di Guarin, Ranocchia e Handanovic. Ma se sul portiere la resistenza del club nerazzurro è forte, per gli altri due si può dire che i contatti sono "aperti". Per il colombiano, dopo il no al Monaco, si valutano offerte, mentre per il difensore potrebbe aprirsi un'opzione Manchester United. Per il portiere c'è sempre il Barcellona in agguato. - Sono tre i giocatori dell'che potrebbero partire in questa sessione di mercato. Parliamo di. Ma se sul portiere la resistenza del club nerazzurro è forte, per gli altri due si può dire che i contatti sono "aperti". Per il colombiano, dopo il no al Monaco, si valutano offerte, mentre per il difensore potrebbe aprirsi un'opzione. Per il portiere c'è sempre ilin agguato.

Ma non ci sono solo nomi importanti che stanno facendo girare vorticosamente il mercato interista. Oggi, infatti, c'è stato un incontro con il Sunderland, allenato da Paolo Di Canio, che ha messo nel mirino due giovani: Mbaye e Duncan. Contatti avanzati per Dragovic in entrata e già nel fine settimana è previsto un faccia a faccia con i dirigenti del Basilea. Così come potrebbe chiudersi la trattativa con la Juventus per Isla e i segnali, anche in questo caso sono buoni.

Infine, l'Inter ha parlato col Livorno per Bardi e Benassi per i quali c'è anche la concorrenza del Cagliari con Cellino che non si è per nulla nascosto.

GABRIELE CATTANEO