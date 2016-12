Alessandro Del Piero tentato dall'Ajaccio, poi dice 'no'

foto LaPresse Correlati Juve, il ritorno di Del Piero 19:32 - Del Piero dice no all'Ajaccio. E' stato lo stesso club corso a renderlo noto sul suo sito ufficiale: dopo settimane di trattative e dopo aver raggiunto un accordo di massima, l'ex capitano della Juve, che ha recentemente concluso la sua prima stagione nel Sydney FC, ha deciso di continuare la sua avventura calcistica in Australia per "problemi familiari". Niente riunione, dunque, tra Del Piero e Fabrizio Ravanelli, neo allenatore dell'Ajaccio. dice no all'Ajaccio. E' stato lo stesso club corso a renderlo noto sul suo sito ufficiale: dopo settimane di trattative e dopo aver raggiunto un accordo di massima, l'ex capitano dellache ha recentemente concluso la sua prima stagione nel Sydney FC, ha deciso di continuare la sua avventura calcistica in Australia per "problemi familiari". Niente riunione, dunque, tra Del Piero eneo allenatore dell'Ajaccio.

Del Piero, dunque, è stato molto vicino al suo ritorno in Europa. "Trattative avanzate", recita il sito dell'Ajaccio. Poi il ritorno sui propri passi a causa "di un po' di dettagli". L'avventura di Del Piero in Australia è iniziata nell'ottobre 2012; a febbraio è arrivato il rinnovo del contratto per un'altra stagione.