Juve, lunedì arriva Ogbonna

- Presentato Carlitos Tevez, laha già il secondo colpo di mercato in canna. Stando a La Stampa, infatti, i bianconeri dovrebbero annunciare già. Proprio mentre Beppe Marotta chiudeva a Manchester l'affare Tevez, Paratici era al lavoro a Torino per definire gli ultimi dettagli con i granata per il centrale. Ogbonna firmerà unPoi sotto con Jovetic.

I bianconeri non perdono tempo e non vogliono tirare per le lunghe nessuna trattativa. Con il Torino mancano da definire pochi dettagli, poi l'affare Ogbonna potrà essere annunciato. Nel week-end i contatti con Cairo si intensificheranno ma la volontà comune è quella di arrivare a un accordo. Motivo per cui la fumata bianca non è che una questione di ore. Che poi il giorno buono per l'annuncio sia, come scriva La Stampa, lunedì o sia qualche giorno dopo poco cambia. Il colpo è pronto e si farà.

Diversa, più complicata, ma comunque affatto impossibile è la missione Jovetic. I Della Valle vogliono 30 milioni e hanno aperto un canale interessante con il City. JoJo però ha scelto la Juve e, di fatto, blocca il mercato dei viola che, senza la sua cessione, non possono andare a Monaco per chiudere con il Bayern per Mario Gomez. La Fiorentina ha insomma fretta di vendere Jovetic e la fretta, anche nel mercato, non porta mai a cose buone. In questa necessità viola di vendere, si inserisce la volontà della Juve di acquistare. Resta da capire quando e come, perché i bianconeri vorrebbero inserire nell'affare contropartite tecniche, mentre la proprietà del club gigliato vuole un pagamento cash. Fatto sta che, dopo Tevez e Ogbonna, dovrebbe e potrebbe essere Jovetic l'ultimo tassello del sontuoso mercato di Marotta.