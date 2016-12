Cavani e De Laurentiis sono ai ferri corti

Fatto sta che quello che pareva un addio sicuro e concordato, sta assumendo giorno dopo giorno i contorni di un vero giallo. Edinson Cavani è prigioniero della sua clausola, e questo si sapeva da tempo. Quel che forse il Matador non immaginava è che De Laurentiis puntasse i piedi in questo modo. Soldi o niente. Soldi o resta a Napoli. Soldi, maledetti e subito.

Cavani vuole parlare, il presidentissimo non ha più nulla da dire. E quel poco che dice, ribadisce, spiega e rispiega, è che "esiste una clausola rescissoria" e che da Madrid non s'è sentito nessuno. Piuttosto si è parlato con il City. Nessun altro. E nessuno, soprattutto, che si sia presentato a Napoli con i soldi in bocca. Quindi? Quindi Cavani resta in sospeso, stretto nella morsa. A Napoli, dove nelle scorse settimane qualcuno anche tra i tifosi si era apertamente schierato contro di lui, la gran parte del pubblico azzurro lo riaccoglierebbe comunque a braccia aperte. Ma da separato in casa non sarebbe in ogni caso un bel vivere.