Roma, Pallotta: "De Rossi? Nessuno è incedibile"

"Che fine farà De Rossi? Vedremo". Così il presidente della Roma, James Pallotta, commenta la situazione del centrocampista giallorosso: parole che suonano come un'apertura a una possibile cessione. "Tutti i giocatori sono sempre sul mercato, vale lo stesso per i miei Celtics", ha sottolineato il numero uno della Roma, paragonando il mercato del calcio a quello del basket Nba. Totti, invece, non si muove dalla Capitale.

Ben diverso il discorso riguardante, appunto, il capitano giallorosso: "Lui farà sempre parte della Roma - è il commento di Pallotta -. Vogliamo che rimanga comunque alla Roma. Giocherà sicuramente un altro anno o due, è una cosa che dobbiamo capire direttamente con lui". Per giocare fino al 2015 Totti dovrebbe però sottoscrivere un nuovo contratto. "Non so se ha intenzione di giocare fino a 40 anni - ha aggiunto - Sicuramente lui vuole giocare ancora, ma non so se vuole farlo fino ai 40. E poi comincerete a chiedermi se giocherà fino a 50 anni...".

Nessun dubbio, poi, sulla scelta dell'allenatore che dovrà rilanciare il progetto 'made in Usa' dopo due anni fallimentari. Il compito spetterà al francese Rudi Garcia, sbarcato nella Capitale da Lille ma solo dopo i rifiuti di Allegri e Mazzarri. Rifiuti che non sembrano aver toccato minimamente Pallotta: ''Ho incontrato Garcia qui a New York e dopo un'ora ho capito che era l'allenatore giusto e che sarebbe rimasto a lungo''. Una convinzione che sarà presto messa alla prova dai risultati del campo. Per quelli che riguardano i conti, infine, Pallotta non ha dubbi: ''Il blitz della Guardia di Finanza nelle sedi dei club di Serie A? L'unica cosa che so per certo, da quello che mi ha assicurato il mio staff, è che noi non abbiamo nulla a che fare con questa vicenda''.