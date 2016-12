Milan: idea Vidic per sistemare la difesa

- Ilavrebbe scelto Nemanja Vidic per sistemare la difesa. L'indiscrezione di mercato arriva dal, che spiega come i rossoneri avrebbero individuato il centrale del Manchester United come partner ideale di Mexes. Sempre secondo il tabloid inglese, i rossoneri potrebbero approfittare del fatto che il 31enne serbo non rientrerebbe nei piani del nuovo manager dei Red Devils,

A Manchester dal 2005, Vidic ha vestito la maglia dello United per 264 volte, indossando anche la fascia da capitano. Negli ultimi anni, però, i continui infortuni hanno posto il giocatore ai margini della squadra (solo 20 presenze per lui nella scorsa stagione).

A quanto pare i Red Devils avrebbero rotto gli indugi e sarebbero pronti a rimpiazzarlo, portando all'Old Trafford Ezequiel Garay, difensore argentino classe '86 del Benfica, ex del Real Madrid. Il Milan, vista la possibile rottura tra Vidic e il suo club, potrebbe inserirsi. La speranza è quella di ottenere un prezzo di favore dal Manchester United per un giocatore che nelle ultime stagioni non ha offerto grandi garanzie, ma che in passato si era contraddistinto come uno dei migliori nel suo ruolo. E' ancora presto per parlare di cifre, il difensore è attualmente in vacanza a Ibiza, ma si attendono nuovi sviluppi nelle prossime settimane.