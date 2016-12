Psg, Al Khelaifi: "Ibrahimovic e Thiago Silva rimangono"

foto LaPresse 17:41 - "E' vero, sono stato contattato tardi. Ma la cosa più importante è che adesso sono qui". Primo giorno di Psg per Laurent Blanc, che si presenta senza preoccuparsi di essere stato una seconda scelta: "Non è grave non essere il primo in una lista, l'importante è che sia andata a finire così". Al termine della conferenza stampa, il presidente Al Khelaifi ha blindato Ibrahimovic e Thiago Silva: "Rimarranno al Psg fino alla fine del loro contratto". - "E' vero, sono stato contattato tardi. Ma la cosa più importante è che adesso sono qui". Primo giorno diper, che si presenta senza preoccuparsi di essere stato una seconda scelta: "Non è grave non essere il primo in una lista, l'importante è che sia andata a finire così". Al termine della conferenza stampa, il presidenteha blindato Ibrahimovic e: "Rimarranno al Psg fino alla fine del loro contratto".

I due gioelli del club parigino, dunque, nonsi muoveranno dalla Francia nonostante la partenza di Ancelotti: "Ho sentito dire molte cose e ho letto diverse notizie sui giornali - ha detto il presidente qatariota prendendo autonomamente la parola dopo la fine della conferenza stampa di Blanc -. Voglio puntualizzare che Ibrahimovic e Thiago Silva rimarranno al Paris Saint-Germain fino alla fine del loro contratto".



Intanto, per il neo tecnico Blanc non è un problema essere stato chiamato solo dopo i ripetuti rifiuti di altri allenatori: "E' vero, sono stato contattato tardi. Ma la cosa più importante è che adesso sono qui. Il calcio cambia, c'è un mercato anche per gli allenatori e c'è stato molto movimento. Non è grave non essere il primo in una lista, nella mia carriera di giocatore spesso non sono stato il primo di una lista. Però venivo scelto. E quando vieni scelto devi pensare al futuro, non al passato. La data del contatto non è importante, è importante che sia andata a finire così". L'ex c.t. della Francia ha anche parlato del rapporto con gli 'italiani' del Psg, Verratti e Sirigu: "Non ho problemi a parlare in italiano, ma siamo in Francia e nello spogliatoio del Psg si parlerà francese. L'italiano servirà solo se ci sarà bisogno di precisazioni".