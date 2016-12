Tevez: "La Juventus il mio sogno. Galliani? Non lo sento da un anno"

LA CONFERENZA STAMPA

Le prime parole sono del direttore generale bianconero Marotta: ricorda subito che Tevez è il secondo acquisto della Juventus dopo Llorente. "La trattativa è stata faticosa, c'era la concorrenza di club italiani e stranieri. ma Tevez ci interessava da qualche anno. Ci sono state azioni di concorrenza di un club straniero molto importante, ma ce l'abbiamo fatta".

Ora tocca a Tevez.

- Cosa ti ha spinto a venire alla Juventus?

"Intanto grazie alla Juve per gli sforzi che ha fatto per prendermi, al Manchester City per gli anni splendidi. La Juventus è una grande squadra ed è il primo motivo per cui sono qui. La responsabilità del numero 10 è enorme. E' stata anche la maglia di Maradona al Boca e che ho ereditato. Rispetto questa casacca. Mi assumo il compito di portarla, rappresenta una sfida".

- Ti ha sorpreso l'accoglienza?

Tornando al numero 10, non volevo dimenticare Del Piero, che è stato l'ultimo giocatore a portare il 10. Gli porto rispetto, è un emblema della società. La tifoseria italiana è simile a quella argentina. Non ho provato particolare sorpresa. Grazie comunque per il grande affetto".

- E' vero che ti eri promesso a Galliani. E gli obiettivi della Juve?

"Voglio essere molto chiaro. Non ho parlato recentemente con Galliani, solo l'anno scorso. L'ho visto due e tre volte nella mia vita. Il desiderio mio è vincere il campionato innanzitutto, quasi un obbligo. La squadra è comunque attrezzata per fare strada in Champions. E' il sogno di tutti conquistarla, ma andiamoci piano".

- Compatibilità con Llorente? Quale sarà la sua posizione in campo?

"Se giocheremo insieme lo deciderà Conte. Non ho ancora parlato con il tecnico. La mia posizione? Sarà una cosa che discuteremo durante la preparazione".

- Cosa pensi di portare a questa squadra in termini di valori psicologici e tecnici?

"Le due cose che posso dare alla squadra: esperienza e qualità, sono le cose più importanti"

Intermezzo con Marotta che racconta l'emozione per la trattativa andata a buon fine. "Abbiamo tenuto un basso profilo, ci davano sfavoriti, c'era una sfiducia spropositata nei confronti della società. Siamo una grande squadra e il mio lavoro è stato facilitato dallo staff. Avevo fiducia perché c'era la disponibilità del giocatore. Quando sono partito per Londra, sapevo che sarei tornato con il contratto".

- Il calcio italiano è in ribasso?

"La Juventus è una delle squadre più importanti del mondo. Il vostro calcio è uno dei più difficili e dei più belli in circolazione. Era il mio sogno venire a giocare in Italia".

- Un'altra domanda per Marotta sul numero 10 a Tevez...

"Sappiamo che il numero 10 si porta dietro una grande valenza. Il numero 10 è in genere la bandiera e il capitano della squadra. Ricordo Sivori, Platini, Baggio, Del Piero, tutti grandissimi nostri campioni. Sappiamo quello che ha rappresentato Del Piero per la società. Ma quando Carlitos ci ha espresso il suo desiderio, abbiamo deciso di consegnargli la maglia essendo un giocatore altrettanto importante. Ha il profilo per qualità tecniche, professionali e umane per ereditare il numero 10 di Del Piero".

- Un giudizio su Pirlo?

"Sarà facile giocare con Pirlo, mi fa piacere essere in squadra con lui, con Buffon, con tutti gli altri grandi campioni della Juve".

- Quando hai deciso di venire alla Juve?

"La decisione non è degli ultimi giorni, già nel 2011 la Juve mi ha cercato. Alla fine è stato l'unico club che ha parlato con me e con il mio rappresentante. Hanno fatto tutti gli sforzi per prendermi. Quando ho parlato con loro ho capito che sarebbe stata la decisione migliore".

- Nel campionato italiano sarà una sfida con Balotelli per il titolo di capocannoniere?

"Non penso a me stesso, ma a tutta la squadra. La squadra deve giocare bene e vincere. Poi vengo io, non sto pensando a me come capocannoniere".

- Cosa dici ai tifosi juventini?

"Ribadisco, ho scelto la Juve perché ha fatto di tutto per prendermi. Il mio sogno era giocare in Italia e nella Juventus. Ai tifosi prometto che darò il massimo per contribuire alle nostre vittorie".