Milan-Honda, c'è il contratto: 4 anni a 2,5 milioni a stagione

Emergono nuovi dettagli per quanto riguarda l'affare Honda, divenuto obiettivo primario per il Milan dopo che Tevez si è accasato alla Juventus. La scorsa settimana Adriano Galliani ha incontrato il fratello del giocatore insieme agli agenti Bronzetti e Petricca. Le parti avrebbero trovato un'intesa di massima sulla base di un quadriennale da 2,5 milioni netti a stagione, che potrebbero diventare 3 grazie ad alcuni bonus.

Il grande scoglio, dunque, rimane l'attuale contratto del giapponese, legato al Cska Mosca fino al prossimo dicembre. Le opzioni sono due: attendere la naturale scadenza del suo contratto oppure, come vorrebbero i rossoneri, portare Honda a Milano già in questa sessione di mercato.



Il Milan, come riportato dal Corriere dello Sport, ha già pronto un contratto di quattro anni da 2,5 milioni (più bonus) a stagione. Il club di via Turati ora dovrà trattare con il Cska Mosca, che per liberarlo chiede sette milioni di euro. Troppi, per il Milan, che forte della volontà del giocatore punta a strappare uno sconto sostanzioso.



Intanto è sempre più lontano il rinnovo del contratto di Flamini, i cui agenti mercoledì hanno incontrato Adriano Galliani. L'avvocato Misserly, legale del francese, e lo zio del centrocampista hanno chiesto un triennale e poco meno di 3 milioni netti a stagione. Il Milan risponde con un biennale da 1,8 milioni. La distanza, consistente, con ogni probabilità porterà al divorzio.