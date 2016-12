Juve, scatta l'offensiva per Jovetic

La Juve è scatenata e sta costruendo lo squadrone per mettere a segno il tris in campionato e fare la voce grossa nella prossima Champions League. Tevez è un colpo da 10 in tutti i sensi, visto che l'attaccante argentino indosserà la magia che fu dell'idolo bianconero Alex Del Piero. E comunque non è finita. E' tutto fatto per l'arrivo dal Torino di Angelo Ogbonna per rafforzare il reparto difensivo, si lavora duramente per regalare ad Antonio Conte il tanto desiderato esterno: Zuniga o Kolarov. Ma la pista più calda nei prossimi giorni sarà quella che riguarda Jovetic: negli ultimi tempi la Juve è rimasta alla finestra in attesa di sviluppi ma ora la minaccia del Manchester City è reale e non c'è più tempo da perdere. Ecco perché, come rivela la 'Gazzetta dello Sport', la prossima settimana Marotta farà l'offerta alla Fiorentina: lo ha promesso all'agente del montenegrino Ramadani. La Viola è un ostacolo grosso perché non sembra smuoversi sul fronte delle pretese economiche. Dal canto suo la Juve deve vendere per portare a casa le liquidità necessarie per sferrare l'attacco decisivo al giocatore. Liquidità che arriveranno dalla cessione di un attaccante, non di Marchisio. Che Conte ha tolto dal mercato. Ma l'affare Tevez insegna che la Juve, quando vuole, può.