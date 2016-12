Benitez punge Mou: "Ora il Real tornerà grande"

- "Il nostro desiderio è chei resti a".ribadisce il concetto sul futuro del Matador. A radio Onda Cero lo spagnolo sottolinea il gran lavoro svolto da De Laurentiis che in "sette anni ha portato il club dalla serie C alla Champions, un percorso di crescita costante grazie anche all'aiuto dell'afición". Parole al miele per: "E' un grande allenatore, col suo arrivo il Real recupera i valori di sempre".

"Con Carlo - continua Benitez - ho sempre avuto un buon rapporto da quando allenavo in Inghilterra e ancor prima dalla finale di Champions tra Liverpool e Milan".

Sul mercato del Napoli Benitez non lascia trapelare nulla, tranne dichiarazioni su Cavani già espresse il giorno prima a Radio Marca. "Andrà via solo se qualche club pagherà la sua clausola, lui sa quanto è importante per il Napoli". Sul Matador ci sono i principali club europei, Chelsea compreso. Sulla sua ex squadra, Benitez ci tiene a rimarcare due cose: "Siamo riusciti a recuperare Fernando Torres che al nostro arrivo non era al top della condizione e il ritorno di Mourinho era chiaro a tutti. Purtroppo nel calcio si sanno tante cose che non si possono dire".