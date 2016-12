Inter, Guarin: "Voglio rimanere"

foto LaPresse 17:56 - Indicato da molti come il probabile sacrificio estivo di Moratti, Guarin - intanto - per bocca del proprio agente ribadisce le sue intenzioni: "Vuole rimanere all'Inter - spiega Marcelo Ferreyra a fcinternews -. E' felice, vuole diventare un campione e vincere con quei colori". Al colombiano si sono interessati Man. Utd, Tottenham e Anzhi. Il centrocampista, però, non ci sente. "Non fanno parte del nostro progetto sportivo", spiega il procuratore. - Indicato da molti come il probabile sacrificio estivo di- intanto - per bocca del proprio agente ribadisce le sue intenzioni: "Vuole rimanere all'Inter - spiegaa fcinternews -. E' felice, vuole diventare un campione e vincere con quei colori". Al colombiano si sono interessati Man. Utd, Tottenham e Anzhi. Il centrocampista, però, non ci sente. "Non fanno parte del nostro progetto sportivo", spiega il procuratore.

Intanto, in attesa del ritiro estivo agli ordini del nuovo mister Mazzarri, dall'Argentina parla Palacio, che dichiara amore ai nerazzurri: "Ho ancora due anni di contratto e intendo rispettarli - dice nel corso di un'intervista a Radio Vorterix -. Solo dopo penserà a un ritorno in Argentina. Al Boca sono stato bene, anche se i primi mesi non sono stati facili. Ma è normale quando si arriva in un grande club dove bisogna sempre vincere e non puoi mai rilassarti. L'Inter da questo punto di vista è molto simile al Boca".