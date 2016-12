Roma, Osvaldo verso l'Atletico Madrid per 18 milioni di euro

foto LaPresse 16:52 - Ufficialmente è ancora un giocatore della Roma, ma l'avventura di Osvaldo con la maglia giallorossa è finita ormai da un pezzo. L'attaccante, che ha chiuso la stagione litigando con l'ex tecnico Andreazzoli dopo il derby di Coppa Italia, piace in Spagna. "C'è una trattativa in corso per Osvaldo tra la Roma e l'Atletico Madrid, sulla base di 18 milioni di euro", ha rivelato l'agente Fifa Diego Tavano ai microfoni di Radio Manà Manà Sport. - Ufficialmente è ancora un giocatore della, ma l'avventura dicon la maglia giallorossa è finita ormai da un pezzo. L'attaccante, che ha chiuso la stagione litigando con l'ex tecnicodopo il derby di, piace in. "C'è una trattativa in corso per Osvaldo tra la Roma e l'Atletico Madrid, sulla base di 18 milioni di euro", ha rivelato l'agente Fifaai microfoni di Radio Manà Manà Sport.

Per l'italo-argentino, non convocato da Prandelli per la Confederations Cup, sarebbe un ritorno in Spagna dopo l'esperienza con l'Espanyol nel 2010-2011. Alla Roma, in due anni, Osvaldo ha collezionato 28 gol in 57 pesenze totali. Un bottino niente male, nonostante l'esperienza - nel complesso - non possa certo considerarsi positiva.



Il suo futuro, dunque, potrebbe essere all'Atletico Madrid, che ha intenzione di puntare sull'attaccante giallorosso per rimpiazzare il posto lasciato libero da Falcao, passato al Monaco. "In Spagna l'attaccante giallorosso è ben visto - ha aggiunto l'agente Fifa Tavano -. Deve trovare equilibrio emotivo perché ha delle qualità incredibili".