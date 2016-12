Milan, assalto a Honda e Matri

foto LaPresse Correlati Real sul Faraone, il Milan chiede Kakà 17:25 - Svanito Tevez, il Milan si fionda con decisione su Keisuke Honda e, intanto, continua a pensare a Matri. Il giapponese, in scadenza di contratto a dicembre col Cska Mosca, potrebbe liberarsi già a luglio ed è nettamente in vantaggio su Kakà, sia per una questione economica, sia per una anagrafica. L'attaccante della Juve, invece, piace molto ad Allegri, anche se i 12 milioni chiesti dai bianconeri sono ritenuti eccessivi dal club di via Turati. - Svanito, ilsi fionda con decisione sue, intanto, continua a pensare a. Il giapponese, in scadenza di contratto a dicembre col, potrebbe liberarsi già a luglio ed è nettamente in vantaggio su, sia per una questione economica, sia per una anagrafica. L'attaccante della Juve, invece, piace molto ad, anche se i 12 milioni chiesti dai bianconeri sono ritenuti eccessivi dal club di via Turati.

L'affare Honda, già caldo, potrebbe chiudersi nei prossimi giorni anche "grazie" al passaggio di Tevez alla Juve. Il Milan, infatti, avrebbe potuto tesserare solo uno dei due visto che entrambi hanno il passaporto da extracomunitari. Adriano Galliani ha già incontrato il fratello-procuratore del giapponese, che chiede un ingaggio da tre milioni di euro.



Il Milan potrebbe accontentare le richieste del giocatore, calcolando che è in scadenza di contratto (a dicembre) col Cska Mosca e che, per questo motivo, può liberarsi già a luglio per circa due milioni di euro. Decisamente diverse sono invece le richieste della Juventus per Matri, ormai chiuso in attacco dagli arrivi di Llorente e Tevez. Allegri stravede per l'ex attaccante del Cagliari, ma i 12 milioni di euro chiesti dai bianconeri (gli stessi pagati per Tevez), per ora, hanno impedito di intavolare una vera e propria trattativa.