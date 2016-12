Juve, preso Tevez: al Manchester City 9 mln più bonus

Il giocatore volerà oggi a Torino (sbarcherà all'aeroporto milanese di Malpensa intorno alle 15 poi in viaggio per il capoluogo piemontese). Ma per le visite mediche si dovrà aspettare domani.

I primi segnali positivi erano arrivati già in mattinata, dopo che Tevez aveva risolto alcune pendenze con il club inglese. Così Marotta e Paratici, con un giorno d'anticipo rispetto ai piani, si sono precipitati a Londra. Dopo l'atterraggio a Luton, rapido trasferimento in città, dove ad attenderli c'era Ferran Soriano, CEO del Manchester City. La trattativa è durata tutto il giorno. Intorno alle 18.30 il quotidiano argentino Olè - nella sua versione online - annunciava il buon esito dell'affare. Poco dopo la fumata bianca definitiva.

Il Milan non è riuscito a sfruttare la corsia preferenziale allestita dal City (valida fino a fine mese) perché incapace di vendere Boateng Robinho. Tevez firmerà un contratto triennale a 5/5,5 milioni a stagione. Il colpaccio della Juve non esclude l'arrivo di un altro attaccante (resta in vantaggio Jovetic su Higuain) mentre nel summit di Londra sarebbero state buttate altre basi per arrivare a Kolarov (per il momento c'è il no del City). Prima di affrontare altre spese, però, il club bianconero dovrà cominciare a far cassa.