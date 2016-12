Benitez blocca la cessione di Cavani: si va allo scontro totale

- Tackle a gamba tesa disu: "Andrà via solo per la clausola rescissoria". Il tecnico del Napoli frena la cessione del: "Né io né il presidente vogliamo che Cavani vada via perché è un giocatore importantissimo". Si va verso lo scontro tra l'uruguaiano, che vuole la cessione: "Sono pronto per andare in una grande - ha dettoin un'intervista a Marca - Il mio desiderio è finire la Confederations e incontrare il presidente".

Cavani è abbastanza stizzito dalle parole di De Laurentiis prima e Benitez poi. Una volta terminato il Torneo in Brasile volerà a Napoli, come confermato dall'agente al nostro Paolo Bargiggia, per un incontro chiarificatore con il presidente. Probabilmente non si arriverà alla "pace" e il Matador farà pressione per la cessione. Il giocatore è, però, vincolato dalla clausola di rescissione di 63 milioni di euro che è esercitabile dall'1 luglio al 20 agosto. Proprio il 20 agosto è il termine ultimo per il bomber uruguaiano per cambiare maglia. Per oranon sembrano intenzionate a pagare tutti quei soldi."Mio padre ha detto che mi piacerebbe giocare al Real Madrid? Bene - ha aggiunto ancora ilsu 'Marca' - Questa è l'occasione per dire che, quando parla la mia famiglia, non sono io a farlo. Ho chiesto mille volte ai miei di non parlare più, perche' possono solo danneggiarmi. Appartengo al Napoli e tutto dipende dal club. Se dovesse esserci un'altra opzione, la valuteremo''.

Intanto Benitez, in un'intervista a Radio Marca, ha fatto chiaramente il punto della situazione: "C’è una clausola che non ci consente di gestire in piena autonomia la situazione, ma noi vogliamo che Cavani resti qui, che continui a far gol e che cresca ancor di più assieme al Napoli. Qui ha raggiunto la fama e la notorietà, potrà fare ancora meglio in una città e in una piazza che lo adora. Nessuno vede la necessità di vendere Cavani, ma c’è l’impellenza di rinforzare la squadra per far sì che Cavani sia ancora più importante. Non sono al corrente di offerte per il giocatore, so solo che c’è una clausola e chi vorrà il ragazzo dovrà pagarla”. Tutto insomma ruota intorno alla clausola che Cavani ha firmato un anno fa. Un peso per lui, un'assicurazione per il Napoli.