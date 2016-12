Tevez, la Juve gioca d'anticipo: blitz in Inghilterra

foto LaPresse Correlati Juve ancora in corsa per Higuain 16:27 - La Juve stringe i tempi per Tevez e si fionda in Inghilterra per raggiungere l'intesa con il City. Il viaggio, inizialmente programmato per giovedì, è stato anticipato a oggi: i dirigenti bianconeri, con tanto di avvocato per in contratti, volano a Londra per proporre un'offerta di 10 milioni. La Juve è convinta di superare il Milan nella corsa al giocatore e conta di chiudere già in giornata. Marotta vuole anche serrare i tempi per Kolarov. - Lastringe i tempi pere si fionda in Inghilterra per raggiungere l'intesa con il. Il viaggio, inizialmente programmato per giovedì, è stato anticipato a oggi: i dirigenti bianconeri, con tanto di avvocato per in contratti, volano a Londra per proporre un'offerta di 10 milioni. Laè convinta di superare ilnella corsa al giocatore e conta di chiudere già in giornata. Marotta vuole anche serrare i tempi per Kolarov.

Per arrivare all'Apache la Juve è pronta a mettere sul piatto 10 milioni di euro contro la richiesta di 15. Possibile che le parti trovino un accordo intorno ai 12 milioni, dopodiché bisognerà convincere il giocatore, che da tempo ha strizzato l'occhio al Milan.



Il club di via Turati, però, come ammesso dallo stesso Galliani non proverà a chiudere l'affare fino a quando non verranno effettuate alcune cessioni. Ecco perché i bianconeri stanno cercando di giocare d'anticipo per assicurarsi il cartellino dell'argentino. Oggi, in questo senso, potrebbe essere il giorno decisivo. Nel pomeriggio Marotta si incontrerà con i dirigenti dei Citizens. Con il dg partono anche Paratici e anche l'avvocato che segue i contratti dei bianconeri. Un segnale in più che la trattativa potrebbe andare in porto.