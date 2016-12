Cavani-Chelsea: via all'operazione, Ramires la chiave 

foto LaPresse Correlati Napoli, ufficiale Mertens

Il mercato in tempo reale 22:34 - Finalmente si potrà parlare di trattativa. Nelle prossime ore è in programma un contatto tra Jorge Mendes e Aurelio De Laurentiis. Verrà fissato un incontro tra Chelsea e Napoli al quale saranno presenti anche Marin Granovskaya, che controlla le finanze dei blues, e l’avvocato Chiavelli. I Blues formuleranno un’offerta ufficiale e si parlerà anche di eventuali contropartite, ma il Napoli ha già chiarito che può discutere soltanto sul nome di Ramires. - Finalmente si potrà parlare di trattativa.Verrà fissato un incontro tra Chelsea e Napoli al quale saranno presenti anche Marin Granovskaya, che controlla le finanze dei blues, e l’avvocato Chiavelli., ma il Napoli ha già chiarito che può discutere soltanto sul nome di

C'E' ANCHE L'ACCELERATA PER CERCI Non è da escludere che De Laurentiis possa concedere una rateizzazione della clausola rescissoria per consentire al Chelsea di non mettere a rischio il fair play finanziario. Insomma l’affare Cavani entra nel vivo. Intanto si sta discutendo con il Real Madrid per Josè Maria Callejon. Piace molto l’attaccante 26enne, ma la casa blanca è disposta a farlo partire soltanto in prestito.





Ore di attesa invece per Rafael. La società azzurra infatti aspetta una risposta dal Santos. Intanto però il Napoli continua a trattare anche con il Chievo per Silvestri e l’accordo appare imminente. Il diesse Bigon continua a parlare con il Torino per Cerci. Ora la valutazione è di 11 milioni e si parla anche di contropartite tecniche. Ai granata piacciono El Khaddouri, Calaiò e Vitale, ma non c’è accordo sulla valutazione dei tre.

UN ALTRO STRISCIONE CONTRO IL MATADOR: IL NAPOLI NON E' L'UDINESE In giornata è comparso nel quartiere Fuorigrotta un altro striscione: "Cavani ormai è palese, il Napoli non è l'Udinese". E' rimasto esposto per pochi minuti, prontamente rimosso dai gruppi organizzati del tifo azzurro.

