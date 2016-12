Ancelotti, il Real Madrid spera nell'annuncio già martedì

foto LaPresse 10:27 - L'avventura di Carlo Ancelotti alla guida del Paris St-Germain è giunta ai titoli di coda. Il club francese dovrebbe annunciare a ore la rescissione con il tecnico di Reggiolo e l'ingaggio di Laurent Blanc per la prossima stagione. Per questo il Real Madrid spera di poter ufficializzare l'arrivo di Carletto entro martedì. Per porre fine all'avventura parigina di Ancelotti con un anno di anticipo, bisognerà pagare 4,5 milioni di penale. - L'avventura dialla guida delè giunta ai titoli di coda. Il club francese dovrebbe annunciare a ore la rescissione con il tecnico di Reggiolo e l'ingaggio diper la prossima stagione. Per questo il Real Madrid spera di poter ufficializzare l'arrivo di Carletto entro martedì. Per porre fine all'avventura parigina di Ancelotti con un anno di anticipo,

Il finale della storia dovrebbe essere privo di ostacoli. Lo stesso Blanc ha già fatto sapere di avere un accordo con il Psg: oggi sarà nella capitale francese per le ultime formalità. Contestualmente Ancelotti dirà addio, resta da capire in che modo sarà gestita la questione legata alla penale per l'uscita anticipata dal contratto: dovrebbe essere a carico del Real. Il tecnico italiano comunque coronerà il sogno di allenare le Merengues. Se già martedì dovesse arrivare l'annuncio, Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Madrid ad appena 23 giorni di distanza dall'ultima panchina di Josè Mourinho.