Milan, il Manchester City torna su El Shaarawy

Il destino di Stephan El Shaarawy passa per il futuro di Isco. Il talento del Malaga pare a un passo dall'accordo col Real Madrid. Sfumata quindi la possibilità di vederlo con la maglia del Manchester City, qui, infatti, avrebbe voluto portarlo Pellegrini. Se davvero la trattativa per il centrocampista spagnolo dovesse chiudersi, allora i Citizens andrebbero dritti sul Faranone che con l'arrivo di Mario Balotelli ha trovato poco spazio nel Milan.

Pellegrini, che ha allenato la scorsa stagione il talentino del Malaga, lo avrebbe voluto in squadra quest'anno, ma la concorrenza del Real Madrid e il suo blasone, hanno fatto pendere la bilancia a favore dei Merengues. Che mettono a segno un altro colpo stellare, specialmente in prospettiva.

Tutto questa fa si che El Shaarawy, già nel mirino del club inglese, torni velocemente a occupare le prime pagine del calciomercato. Col Faraone sul mercato e in partenza per proprio per il City, apre le porte alla trattativa con Carlitos Tevez che, non bisogna dimenticarlo, è tra gli obiettivi della Juventus.