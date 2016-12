Napoli, Cavani replica a De Laurentiis: "Parole pesanti, voglio parlargli faccia a faccia"

foto LaPresse Correlati Il Psg irrompe sul Matador

Il mercato live 11:55 - E' bufera Cavani in casa Napoli. Il Matador, impegnato nella Confederations Cup con l'Uruguay, non ha affatto gradito le ultime parole di De Laurentiis nei suoi confronti ("Se è un uomo vero rimane e se non decide in fretta gli sfascio la testa"). "Le dichiarazioni del presidente sono state pesanti e molto forti - ha detto Cavani dopo la gara con Tahiti - Mi dispiace molto. Ora voglio parlarci faccia a faccia..". La guerra è iniziata... - E' buferain casaIl Matador, impegnato nellacon l'Uruguay, non ha affatto gradito le ultime parole dinei suoi confronti ("Se è un uomo vero rimane e se non decide in fretta gli sfascio la testa"). "Le dichiarazioni del presidente sono state pesanti e molto forti - ha detto Cavani dopo la gara con Tahiti - Mi dispiace molto. Ora voglio parlarci faccia a faccia..". La guerra è iniziata...

La scintilla è scoppiata e l'incendio è dietro l'angolo. La rottura, per intenderci, tra il Napoli e Cavani, lusingato dall'interesse di Chelsea, City, Psg e soprattutto del Real Madrid (la sua destinazione preferita) ma ancora incerto sul suo futuro. "Decida in fretta, entro il 20 luglio e cioè quando tornerà dalle vacanze la Confederations Cup", gli ha mandato a dire De Laurentiis tras il serio e qualche battuta. Che il Matador non ha gradito. "Sono frasi molto forti, mi dispiace molto", ha detto l'attaccante dopo la gara con Tahiti, cui ha assistito dalla panchina. E vuole un chiarimento. Intanto è un polverone, destinato a continuare ancora per un paio di settimane. Quando Cavani tornerà in Italia e ci sarà il tanto atteso faccia a faccia. Sempre che ce ne sia ancora bisogno.