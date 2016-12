Scambio Rooney-Ronaldo: Real Madrid e Manchester United ci pensano

foto LaPresse 20:43 - Potrebbe essere Rooney l'elemento decisivo per riportare Cristiano Ronaldo al Manchester United. Come si apprende dal Daily Star Sunday, l'attaccante dei Red Devils avrà nei prossimi giorni un colloquio chiarificatore col nuovo tecnico David Moyes, ma - seppur gli si prospetti la possibilità di tornare a essere un giocatore importante per la squadra - potrebbe decidere ugualmente di lasciare Manchester per Madrid. In cambio proprio di CR7. - Potrebbe esserel'elemento decisivo per riportareal. Come si apprende dal Daily Star Sunday, l'attaccante dei Red Devils avrà nei prossimi giorni un colloquio chiarificatore col nuovo tecnico, ma - seppur gli si prospetti la possibilità di tornare a essere un giocatore importante per la squadra - potrebbe decidere ugualmente di lasciare Manchester per Madrid. In cambio proprio di

Il fuoriclasse portoghese, dopo aver smentito via Twitter la voci di rinnovo con i blancos, starebbe pensando di tornare nel club che lo ha lanciato. Rooney per Ronaldo dunque, uno scambio ovviamente non alla pari: il bomber inglese è valutato intorno ai 45 milioni di euro, circa la metà del valore attuale di CR7. Un affare complicatissimo, ma la formula con una contropartita tecnica più una cospicua somma di denaro potrebbe avvicinare notevolmente le parti.