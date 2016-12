Montolivo, il Siviglia offre 20 milioni di euro

foto LaPresse Correlati Milan, Honda alternativa a Tevez 18:29 - In attesa di capire quale sarà il prossimo rinforzo per l'attacco del Milan (oltre a Tevez piace Honda), dalla Spagna rimbalza un'indiscrezione di mercato che riguarda Riccardo Montolivo: il Siviglia, infatti, sarebbe pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per il centrocampista. Un'offerta importante che, se confermata, non farebbe comunque vacillare il club rossonero, per il quale Montolivo è diventato un elemento fondamentale. - In attesa di capire quale sarà il prossimo rinforzo per l'attacco del(oltre apiace), dalla Spagna rimbalza un'indiscrezione di mercato che riguarda: il, infatti, sarebbe pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per il centrocampista. Un'offerta importante che, se confermata, non farebbe comunque vacillare il club rossonero, per il quale Montolivo è diventato un elemento fondamentale.

Secondo quanto riportato fa fichajes.net, il Siviglia farebbe sul serio e sarebbe intenzionato a presentarsi dal Milan con 20 milioni cash. Gli spagnoli, infatti, vorrebbero investire sul centrocampista della Nazionale gran parte dei soldi ricavati dall'imminente cessione di Negredo all'Atletico Madrid.



In ogni caso, a meno che non arrivi una proposta realmente indecente, in via Turati non sembrano intenzionati ad ascoltare alcuna offerta riguardante Montolivo, divenuto capitano del Milan dopo l'addio di Ambrosini e colonna portante del nuovo progetto.