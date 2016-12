Julio Cesar verso la Roma: "Contento del loro interesse"

"Loro - continua Julio Cesar - sono l'unica squadra che lo scorso anno ha creduto in me concedendomi una grande occasione". La Roma è molto vicina a definire l'affare anche se dovrà aspettare la fine della Confederations Cup per le firme ufficiali. Julio Cesar tornerà a giocare in Italia un anno dopo il suo addio. Il QPR, retrocesso in Championship, ha già fatto sapere di non poter trattenere l'estremo difensore brasiliano a causa dell'alto ingaggio. II giallorossi per il momento sono in netto vantaggio su Milan e Arsenal e dopo aver perso Rafael ('90), portiere del Santos che in Brasile accostano giorno dopo giorno al Napoli, potrebbero assicurarsi un numero uno di esperienza e di livello internazionale. Lo sperano soprattutto i tifosi, dopo i tanti problemi avuti nell'ultima stagione.