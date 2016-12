Cassano, occhio al Genoa: l'agente incontra Preziosi

foto LaPresse Correlati Addio Paulinho, va al Tottenham

Il mercato live 12:20 - Il Genoa si tira fuori dalla trattativa per Antonio Cassano. E' bastato l'incontro a Forte dei Marmi con l'agente del giocatore, Beppe Bozzo, per far desistere il presidente rossoblù Enrico Preziosi: "La trattativa fra Parma e Inter è troppo avanti e un inserimento da parte nostra non avrebbe logica. Lo dico con rimpianto...". Cassano, quindi, finirà fra le braccia di Roberto Donadoni. Belfodil farà il percorso inverso e sarà nerazzurro. - Ilsi tira fuori dalla trattativa per. E' bastato l'incontro a Forte dei Marmi con l'agente del giocatore,, per far desistere il presidente rossoblù: "La trattativa fra Parma e Inter è troppo avanti e un inserimento da parte nostra non avrebbe logica. Lo dico con rimpianto..."., quindi, finirà fra le braccia di Roberto Donadoni. Belfodil farà il percorso inverso e sarà nerazzurro.

Preziosi nel pomeriggio ha incontrato il procuratore del giocatore in uno stabilimento balneare di Forte dei Marmi. Sperava di spingerlo verso un ritorno a Genova, sponda Grifone, confidando sul legame fra la città e Cassano (oltre che della moglie Carolina Marcialis). Ma si è dovuto arrendere di fronte all'evidenza: "Non amo infilarmi in trattative fatte da altri - ha spiegato a caldo Preziosi -. Certo Antonio Cassano mi piace, come piace a chiunque ami il calcio". Per prenderlo era disposto a offrire all'Inter Gilardino e Antonelli. Cassano, invece, finirà al Parma: nell'ambito di questa operazione - in cui è coinvolto anche Silvestre (destinazione Emilia) - Belfodil vestirà nerazzurro.