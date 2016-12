Robinho, altro no al Santos: Tevez resta in naftalina

foto LaPresse 18:13 - Sorpassato dalla Juve nella corsa a Carlitos Tevez, Adriano Galliani e il Milan continuano a lavorare assiduamente alla ricerca dei soldi necessari per effettuare i controsorpasso ai bianconeri per l'Apache. L'ad rossonero continua a lavorare su più fronti sempre sapendo che il nodo più importante da sciogliere è legato a Robinho. Il brasiliano ha rifiutato nuovamente di abbassarsi l'ingaggio per rendere possibile il trasferimento al Santos. - Sorpassato dalla Juve nella corsa acontinuano a lavorare assiduamente alla ricerca dei soldi necessari per effettuare i controsorpasso ai bianconeri per l'Apache. L'ad rossonero continua a lavorare su più fronti sempre sapendo che il nodo più importante da sciogliere è legato a. Il brasiliano ha rifiutato nuovamente di abbassarsi l'ingaggio per rendere possibile il trasferimento al Santos.

Il punto è tutto qui: Binho guadagna 400mila euro netti al mese e non ha alcuna intenzione di rinunciare ai suoi soldi. Il Santos, però, a quelle cifre non può sedersi nemmeno attorno a un tavolo per discutere nonostante vi sia, nei fatti, l'accordo con il Milan per chiudere a 8,5 milioni. Quindi? Quindi tocca aspettare mentre di tempo non ce n'è davvero più e la concorrenza della Juve si fa giorno dopo giorno più importante.



Per questo Galliani tiene aperte tutte le strade. Perché ha il telefonino in una mano e la lista dei giocatori da piazzare nell'altra. Tra questi, ad esempio, El Shaarawy, per cui però il discorso è leggermente più complicato. Intanto per il Faraone il Milan vuole un'offertona. Sotto i 35 milioni non se ne parla nemmeno. E già questo riduce di molto il numero dei possibili acquirenti. Quindi, e pare ovvio, i rossoneri non possono liberarsi del giocatore prima di avere in mano Tevez. E per avere in mano Tevez, si torna al punto di partenza, servono i soldi di Robinho. Incastrare i pezzi di questo puzzle è il compito, non semplicissimo, di Galliani. Fare tutto, tutto in fretta, tutto bene, per evitare di presentarsi alla cassa City con troppi soldi in tasca - farebbe lievitare il prezzo dell'Apache -, ma con la cifra giusta per convincere tutte le parti in gioco e ristrappare l'argentino alla Juve.



A meno che, e non è impossibile, Allegri non si accontenti davvero di Matri, che la Juve offre come lasciapassare per Tevez, e Galliani non si convinca di parlare con il Psg del doppio affare Pastore-El Shaarawy. Non resta che attendere, dunque, ben sapendo che sarà un'attesa breve. Il tempo stringe e la prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva.