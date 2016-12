Inter, addio a Paulinho. Ore decisive per Cassano

20:00

- Inseguito per oltre un annoè destinato a rimanere un sogno per i nerazzurri. Il centrocampista brasiliano, impegnato in Confederations Cup, è infatti a un passo dal, l'unica squadra che, alla resa dei conti, ha portato al Corinthians e al giocatore un'offerta concreta. Oggi, intanto, potrebbe essere il giorno dell'addio di. Il barese sembra aver deciso di accettare il