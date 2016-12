La Juve inserisce Gabbiadini nella trattativa per Jovetic

17:30

- In attesa di presentarsi in Inghilterra settimana prossima per provare a chiudere con il City per Tevez , lasta accelerando sensibilmente i tempi per strapparealla Fiorentina. I bianconeri stanno pensando di inserire, del quale è stata appena rinnovata la comproprietà con l'Atalanta, nella trattativa per convincere i viola ad abbassare la richiesta dei 30 milioni di euro cash.