Jovetic, incontro tra la Juve e l'agente 

foto LaPresse Correlati Comproprietà: gli esiti delle buste 16:40 - Sono giorni decisivi per il possibile passaggio di Stevan Jovetic alla Juventus. L'agente dell'attaccante montenegrino è arrivato a Milano per incontrare i dirigenti bianconeri. Fali Ramadani ha organizzato un vertice con Beppe Marotta per fare il punto sulle trattative con la Fiorentina, che chiede 30 milioni di euro per il giocatore. L'intesa tra la Juve e Jovetic, infatti, è ormai stata trovata da tempo e si tratta di accontentare il club viola. - Sono giorni decisivi per il possibile passaggio dialla. L'agente dell'attaccante montenegrino è arrivato a Milano per incontrare i dirigenti bianconeri.ha organizzato un vertice con Beppe Marotta per fare il punto sulle trattative con la Fiorentina, che chiede 30 milioni di euro per il giocatore. L'intesa tra la Juve e Jovetic, infatti, è ormai stata trovata da tempo e si tratta di accontentare il club viola.

La Juve ha fretta di chiudere perché Conte vuole avere a disposizione tutti i giocatori gà per l'inizio del ritiro estivo, fissato dal 10 al 24 luglio a Chatillon. Dal canto suo Jovetic ha già scelto i bianconeri e Ramadani potrebbe trovare il modo di convincere la Fiorentina. Tra i suoi assistiti ci sono anche Ljajic e Seferovic, il cui futuro a Firenze non è ancora del tutto definito. E proprio su questa incertezza potrebbe fare pressione per convincere Della Valle e Pradè a non chiedere troppo per Jo-Jo.