Tevez, priorità Milan fino al 30 giugno

foto LaPresse Correlati Marotta pianifica il blitz per l'Apache

15:18

- Ilha ancora nove giorni per prendere. Fino al 30 giugnoha un accordo col procuratore del giocatore che stabilisce difatti la priorità del club rossonero sull'attaccante argentino. Superato quel termine, Tevez sarà libero di accordarsi con altre squadre, Juventus compresa. Galliani quindi ha ancora tempo sufficiente per piazzare Robinho al Santos e ricavare i soldi necessari per portare Tevez in rossonero.