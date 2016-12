Galliani blinda El Shaarawy e Boateng: "Nessuna richiesta"

è al centro di un intrigo di mercato, che vede l'attaccante del Milan nel mirino di. In particolare, il club neo campione di Ligue 1 sarebbe disposto a offrire per il Faraone il prestito con diritto di riscatto di. In attesa che il giocatore rientri dalla Confederatioins Cup, Adriano Galliani fa melina. "Non c'è alcuna offerta per Stephan e nessuno ci ha chiesto Boateng", ha ribadito l'ad rossonero.

In particolare, se sulla panchina del Paris Saint Germain dovesse approdare, l'obiettivo El Shaarawy sarebbe ancora più probabile, visto che l'ex allenatore del City voleva portare il giovane attaccante a Manchester già la scorsa stagione e si muoverebbe con ancora maggiore decisione.

"L'incontro col Monaco? Nessuno mi crede, sono andato solo per una visita di cortesia, abbiamo parlato solo di massimi sistemi", ha aggiunto provando a smorzare le voci che vorrebbero El Shaarawy sulla strada del Principato.

L'unico che potrebbe partire è sempre Robinho. "La trattativa con il Santos è ferma, non siamo d'accordo sulle cifre", ha ribadito Galliani. E ancora: "Niang alla Sampdoria? Non ce l'hanno chiesto. Poli? Potrebbe interessarci a condizione che qualcuno parta. Numericamente e qualitativamente riteniamo di essere competitivi, se non vendiamo non arriva nessuno. Scambio Alvarez-Nocerino? Non ho mai parlato con l'Inter di questo".

Si fa poi il nome di Tevez: "E' un giocatore del City, non faremo nulla se prima non sarà partito qualcun altro. Se qualcuno vuole farsi avanti per Tevez lo faccia, noi se non cediamo nessuno non possiamo fare alcuna mossa".