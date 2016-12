Inter, incertezza Belfodil: Cassano a metà tra Genoa e Parma

foto LaPresse 21:22 - Il mercato in casa Inter vive nell'incertezza, soprattutto per quanto riguarda l'affare Belfodil. Nonostante un accordo già raggiunto per un contratto di cinque anni col giocatore e un'intesa di massima col Parma, i nerazzurri per chiudere stanno aspettando la risposta di Antonio Cassano alla proposta di prestito al Parma. FantAntonio deciderà nel weekend, ma pur con un Leonardi ottimista, Parma e Genoa hanno il 50% di possibilità di prenderlo. - Il mercato in casavive nell'incertezza, soprattutto per quanto riguarda l'affare. Nonostante un accordo già raggiunto per un contratto di cinque anni col giocatore e un'intesa di massima col Parma, i nerazzurri per chiudere stanno aspettando la risposta dialla proposta di prestito al Parma.deciderà nel weekend, ma pur con un Leonardi ottimista,hanno il 50% di possibilità di prenderlo.

Dalla fumata bianca della trattativa col Parma, dipendono molti dei movimenti dell'Inter che si libererebbe di due stipendi pesanti come quelli di Silvestre e Cassano, in prestito ai ducali più dieci milioni di euro per la metà di Belfodil. L'attaccante guadagnerà meno di un milione di euro a salire per cinque anni.

Quella dell'attacco non è l'unica pista in piedi però. Per la difesa il favorito resta Danilo dell'Udinese per il quale l'offerta è di 6 milioni più la metà del giovane Benassi. Un'alternativa sondata è Paletta del Parma. Diversa la situazione di Nocerino e Alvarez. Il Milan per lasciar partire il centrocampista ha chiesto l'argentino che però è stato "promesso" al Genoa nell'ambito dell'eventuale operazione che porterebbe Antonelli e Gilardino a Milano. Schiarite infine sul fronte Isla con la Juventus che è disposta ad abbassare le pretese per la metà del cileno: da 8 milioni a 5,5 più un giovane che i bianconeri vorrebbero poter scegliere dal vivaio dell'Inter.

PAOLO BARGIGGIA