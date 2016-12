Inter, trattativa con il Parma per Paletta e con il Milan per Nocerino

foto LaPresse Correlati Belfodil dipende da Cassano 22:30 - L'Inter sta trattando col Parma, oltre a Belfodil, anche il difensore Paletta (da qui l'incontro nella sede nerazzurra con Alessandro Moggi, che l'ha portato in Italia): a 10 milioni si può chiudere. In questo senso è da leggere la proposta di risoluzione del contratto a Chivu, in scadenza nel 2014. Arrivano conferme che l'Inter sta parlando col Milan per il trasferimento in nerazzurro di Nocerino. I rossoneri valutano lo scambio: piace Silvestre. sta trattando col Parma, oltre a Belfodil, anche il difensore(da qui l'incontro nella sede nerazzurra con Alessandro Moggi, che l'ha portato in Italia): a 10 milioni si può chiudere. In questo senso è da leggere la proposta di risoluzione del contratto ain scadenza nel 2014. Arrivano conferme che l'Inter sta parlando colper il trasferimento in nerazzurro diI rossoneri valutano lo scambio: piace

Nocerino ha un contratto con il Milan in scadenza il 30 giugno 2016 ma non rientra più nei piani di Allegri e vuole andare via. Nel corso dello 'Speciale Calciomercato' in onda su Premium Calcio, Paolo Bargiggia ha svelato che Inter e Milan stanno ipotizzando uno scambio: tra i giocatori che piacciono ai rossoneri c'è Silvestre, già inserito nella trattativa per l'arrivo in nerazzurro dal Parma di Belfodil.



Mazzarri non molla nemmeno Zuniga, che ha un accordo con il Napoli fino al 2014: i dirigenti dell'Inter hanno parlato con il suo agente per capire se ci sono spiragli. L'Inter ha avuto poi un contatto con la Juve, con cui ha riparlato di Isla. Da parte del club bianconero c'è maggiore apertura: voleva 7 milioni di euro, ora è disposto a fare l'operazione a 5,5 ma inserendo nell'operazione un giovane interista. Non sarà uno tra Bardi e Duncan, già chiesti dai bianconeri.