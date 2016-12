Juventus, pronti 10 milioni per Kolarov

foto LaPresse Correlati Higuain va all'Arsenal

L'Ajaccio chiede Matri 13:28 - Il mercato della Juventus si snoda sull'asse Torino-Manchester. La dirigenza bianconera, infatti, sta cercando di chiudere - oltre che per Tevez - anche per Aleksandar Kolarov, ex Lazio e attualmente in forza al City. L'agente del giocatore, Beppe Bozzo, ha incontrato a Barcellona Txiki Begiristain, d.s. del club inglese, per convincerlo a cedere il giocatore. La Juve ha pronta un'offerta da 10 milioni e soprattutto la benedizione di Conte. - Il mercato dellasi snoda sull'asse. La dirigenza bianconera, infatti, sta cercando di chiudere - oltre che per- anche per, ex Lazio e attualmente in forza al. L'agente del giocatore,, ha incontrato a Barcellona, d.s. del club inglese, per convincerlo a cedere il giocatore. La Juve ha pronta un'offerta dae soprattutto la benedizione di Conte.

Secondo quanto rivelato dal nostro Paolo Bargiggia, il tecnico bianconero vorrebbe riportare a tutti i costi il terzino in Italia. La Juve, nell'ambito dell'operazione Tevez (comunque separata da quella per l'ex biancoceleste), potrebbe volare in Inghilterra già nella giornata di giovedì. In questo modo sarebbe possibile approfondire l'argomento Kolarov, al momento vincolato con i Citizens fino al giugno 2015.