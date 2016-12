Capello-Psg: fumata nera, resta in Russia

foto LaPresse Correlati Mancini era pronto per la panchina russa

TUTTI GLI AFFARI IN TEMPO REALE 23:14 - Non sembra avere pace la panchina del Psg, con Carlo Ancelotti bloccato a Parigi in attesa del suo successore. Non sarà Fabio Capello, dopo che la trattativa con il club parigino e la proprietà qatariota, è terminata con una fumata nera. A non convincere il tecnico friulano è stata la durata del contratto di un solo anno, con la federazione russa che ha bloccato il tutto avvalendosi di una clausola di mancato preavviso entro 30 giorni. - Non sembra avere pace la panchina del, con Carlo Ancelotti bloccato a Parigi in attesa del suo successore. Non sarà, dopo che la trattativa con il club parigino e la proprietà qatariota, è terminata con una fumata nera. A non convincere il tecnico friulano è stata la durata del contratto di un solo anno, con la federazione russa che ha bloccato il tutto avvalendosi di una clausola di mancato preavviso entro 30 giorni.

Niente da fare quindi per Carlo Ancelotti che, separato in casa e già d'accordo col Real Madrid, dovrà aspettare ancora qualche giorno per lasciare Parigi e trasferirsi in Spagna. Quello di Capello è solo l'ultimo nome sedotto dal Psg, ma non abbastanza per trovare un accordo, specialmente per la particolare richiesta della società francese di trovare un allenatore di qualità ma per un solo anno. Uno scaldapanchina per Wenger, in poche parole. Dopo Mancini, Benitez e Villas-Boas, anche il ct della Russia ha preferito dire "no, grazie", evitando di discutere oltremodo con la federazione russa.

Proprio da Mosca non ne hanno voluto sapere di lasciare andare il ct, prima con le dichiarazioni e poi con i fatti, nonostante un iniziale interessamento per Roberto Mancini. I tre milioni che il Psg avrebbe versato nelle casse russe, non sono bastati. E' spuntata una clausola che prevedeva la rescissione del contratto, con indennizzo, ma con almeno 30 giorni di preavviso. Margine troppo ampio, contando che il precampionato del Psg inizierà nei primi giorni di luglio, clamorosamente senza un tecnico alla guida.