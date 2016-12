Milan, da El Shaarawy i soldi per Tevez

- Primo obiettivo cedereSecondo traguardo acquistare. Queste le priorità delin questa fase di mercato. Ieri sera alle 23al suo arrivo dal blitz di Montecarlo non ha voluto rilasciare dichiarazioni lasciandosi andare a un laconico: "Niente, non c'è niente". Tante le illazioni o le indiscrezioni sul suo incontro con il presidente

Si è detto che il Milan abbia sondato il terreno per l'eventuale cessione di. Quindi che fosseil giocatore al centro del colloquio ma forse destinato alla Sampdoria nell'operazione. Infine, in serata, che i dirigenti rossoneri abbiano voluto tentare la cessione in coppia Boateng-El Shaarawi per 60 milioni.

Non è facile scovare la verità tra le pieghe di un primo incontro informale, ma la sensazione è che il Milan abbia voluto capire innanzitutto il reale interessamento dei monegaschi proprio su El Shaarawi. Le parti hanno rimandato ogni approfondimento sulla trattativa anche perché il Milan si augura che Pellegrini, neo-allenatore del City, dia il via libera a un reale contatto per l'acquisto del Faraone, soluzione ideale per i rossoneri che permetterebbe ad Adriano Galliani di acquisire Tevez, con il quale c'è un accordo intorno ai 5 milioni di euro.

In più l'ad rossonero avrebbe così denaro fresco da mettere sul mercato per Diamanti e un centrocampista di qualità. Il Milan potrebbe avere ancora qualche giorno a disposizione perché la missione della Juventus in Inghilterra potrebbe essere stata spostata di una settimana.

Per quanto riguarda Boateng, i dirigenti di via Turati hanno già forse capito che il ghanese - per il quale non vi sono state offerte concrete - non rappresenta una priorità nemmeno per il Monaco, sulle piste anzi di Capoue del Tolosa. In questo momento, quindi, fermo anche il contatto con il Santos per Robinho, il potenziale tesoretto, anzi tesorone, è solo uno: El Shaarawi.