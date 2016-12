Inter nelle mani di Cassano: in mercato gira intorno a 'Fantantonio'

foto LaPresse Correlati Inter, Belfodil a un passo 21:13 - Il mercato dell'Inter gira attorno ad Antonio Cassano. I nerazzurri infatti hanno trovato l'accordo col Parma per il trasferimento di Belfodil, che comporterebbe l'approdo in Emilia di Silvestre e proprio 'Fantantonio'. Se per il difensore non dovrebbero esserci problemi, la situazione Cassano è meno tranquilla: il barese sta valutando un'offerta del Genoa e non ha deciso. Intanto Donadoni l'ha chiamato per convincerlo a trasferirsi in gialloblù. - Il mercato dell'Inter gira attorno ad. I nerazzurri infatti hanno trovato l'accordo col Parma per il trasferimento di, che comporterebbe l'approdo in Emilia di Silvestre e proprio 'Fantantonio'. Se per il difensore non dovrebbero esserci problemi, la situazione Cassano è meno tranquilla:e non ha deciso. Intantol'ha chiamato per convincerlo a trasferirsi in gialloblù.

I DUBBI DI CASSANO Il dilemma di Cassano in realtà è davvero molto complesso. L'offerta contrattuale al giocatore da parte delle due squadre è simile, attorno ai 2 milioni di euro più premi e bonus, e 'Fantantonio' ha ottimi motivi per accettare entrambe le proposte: a Parma ritroverebbe Donadoni, l'unico ct ad averlo davvero valorizzato, rendendolo il perno della Nazionale agli Europei del 2008; a Genova, città natale di sua moglie Carolina Marcialis, raggiungerebbe la famiglia e i due bambini Christopher e Lionel. Due motivazioni diverse, che rendono la scelta di Cassano ancora più complicata.

Per cercare di trovare una soluzione, il procuratore del giocatore, Giuseppe Bozzo, è atteso a Milano per incontrare il presidente Moratti.



LA SITUAZIONE DI SILVERSTE Seppur meno intricata, anche la situazione di Matias Silverstre non è facile: il giocatore non gradisce appieno la destinazione Parma e preferirebbe trasferirsi al Genoa. Si, il club di Preziosi avrebbe messo gli occhi anche sul difensore argentino, che in questa stagione ha trovato davvero poco spazio da titolare. I dirigenti nerazzurri, che ora sono concentrati su Cassano, contano comunque di riuscire a convincere Silvestre ad accettare Parma.