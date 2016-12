Inter, Mazzarri pensa a De Sanctis

- Nonostante le rassicurazioni die dell'agente del giocatore, resta ancora incerto il futuro interista di. Il portiere sloveno continua a essere nel mirino delche, però, non ha ancora presentato un'offerta concreta all'Inter. Dovesse arrivare, il club di corsa Vittorio Emanuele la prenderebbe in considerazione e avrebbe già pronto l'eventuale sostituto: si tratta di

L'estremo difensore del Napoli è infatti un uomo di Walter Mazzarri ed è molto legato al suo ex allenatore. Facile, quindi, che nel caso prenda in considerazione la possibilità di cambiare aria per vestire un'altra maglia. De Sanctis, portiere affidabile e di grande esperienza, è tra l'altro considerato l'uomo giusto in casa Inter per fare da chioccia al giovane e già bravissimo Bardi e permettergli di crescere quanto basta per diventare, magari dopo un anno, il numero uno titolare.

Nel frattempo l'Inter ha perfezionato con l'Udinese il riscatto di Handanovic, acquistando anche la seconda metà del portiere sloveno. Una mossa obbligata e prevista da molto tempo, ma che potrebbe segnare il primo passo verso la cessione del numero uno nerazzurro.

Restano comunque da risolvere due questioni decisive: per parlare di Handanovic Massimo Moratti vuole sul suo tavolo i soldi del Barcellona. Quindi partirebbe l'assalto a De Sanctis, giocatore di cui de Laurentiis si libererebbe mal volentieri e che, ancora meno volentieri, darebbe forse all'Inter, con cui i rapporti non sono esattamente buonissimi. Tutto, però, può succedere, perché De Sanctis non è più un ragazzino e il Napoli potrebbe anche pensare a buon diritto di avere in questo modo l'ultima possibilità per fare cassa con la sua cessione.