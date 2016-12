Cavani in ostaggio di Morata: resterà a Madrid

- Si è detto ieri dellaper lasciar partire: Khedira, Morata e soldi. Bene, stando a quanto detto dallo stesso giocatore,. Il neo-campione d'Europa con la Roja Under 21 ha infatti rivelato di aver ricevuto una telefonata daal termine della finale vinta con l'Italia: "Mi ha chiamato e mi ha detto che è molto contento di me e che resterò al Real".

Insomma, se la base della trattativa Cavani era questa, uno dei pilastri che potevano tenerla in piedi è già venuto giù. La sensazione - e di qui il malumore anche del Matador - è che il Napoli stia perdendo uno dopo l'altro tutti i possibili acquirenti e che, quindi, la posizione della punta uruguaiana si stia complicando.

Di fatto in giro per l'Europa, PSG e Monaco a parte, non c'è nessun club disposto a pagare in contanti la clausola rescissoria da 63 milioni chiesta da de Laurentiis. D'altra parte, però, Cavani ha chiarito di voler andare a Madrid, frenando in maniera decisa, di fatto, tutte le altre trattative.