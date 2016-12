Thiago Alcantara lascia il Barcellona: costa 18 milioni

foto LaPresse 19:03 - Chi ha tempo, non aspetti tempo. Quante volte lo si è detto, quante volte lo si è smentito. Anche nel calcio, soprattutto per quanto riguarda il mercato, questo antico proverbio puntualmente viene ignorato. L'ultimo caso riguarda Thiago Alcantara, gioiello del Barcellona. Lui stesso ha espresso il desiderio di lasciare i blaugrana già da tempo, con una clausola rescissoria da 18 milioni. Dopo l'Europeo Under 21 però, la Serie A resterà un'utopia. - Chi ha tempo, non aspetti tempo. Quante volte lo si è detto, quante volte lo si è smentito. Anche nel calcio, soprattutto per quanto riguarda il mercato, questo antico proverbio puntualmente viene ignorato. L'ultimo caso riguarda, gioiello del. Lui stesso ha espresso il desiderio di lasciare i blaugrana già da tempo, con una clausola rescissoria da 18 milioni. Dopo l'però, laresterà un'utopia.

Percorrendo la strada dei proverbi però si potrebbe anche dire "mal comune, mezzo gaudio". Se è vero che le società italiane non lo hanno saputo convincere per tempo, nemmeno nel resto d'Europa ci sono stati club tanto bravi da raccogliere al volo le grida d'aiuto del giocatore. Il Milan in passato è stato molto vicino al giocatore, ma la trattativa non è mai decollata anche perché Thiago Silva finì al Psg e lo spagnolo era una possibile contropartita tecnica. Un peccato visto che Alcantara è destinato a lasciare il Barcellona in questa sessione di mercato, almeno stando ai segnali lanciati dal giocatore stesso e dai giornali spagnoli.

Tito Vilanova, il tecnico del Barcellona, prima dell'Europeo in Israele ha voluto incontrare il ragazzo per cercare di capire le sue intenzioni e le richieste. Dal conclave ne è uscita una fumata nerissima che ha avvicinato ulteriormente Thiago Alcantara all'addio, promesso a chiunque sia in grado di esercitare la clausola rescissoria del suo contratto: 18 milioni di euro. Data la cifra non eccessiva per un talento del suo calibro, dimostrato per l'ennesima volta nella finale contro l'Italia di Mangia, il vero peccato è non averci creduto prima, soprattutto per società come quelle italiane che stanno vivendo un momento economico delicato. Adesso l'addio tra il giocatore e il Barcellona ci sarà ugualmente, ma è il Bayern Monaco di Pep Guardiola a essere davanti a tutti nella corsa dell'ultimo minuto. Un altro smacco al nostro modo di fare calcio, soprattutto di fare mercato.