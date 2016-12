SANTOS: COSMI IN LIZZA

foto LaPresse 20:19 - Clamorosa indiscrezione che arriva dal Brasile: Serse Cosmi potrebbe diventare il nuovo allenatore del Santos. Il tecnico, dopo essere stato esonerato in questa stagione dal Siena, è stato a un passo dall'accordo con il Varese. Ora, invece, è l'ultima idea della squadra brasiliana che ha rinunciato a Marcelo Bielsa. In corsa per la panchina c'era anche l'ex Sampdoriano Silas, ma p stato scartato dalla dirigenza bianconera. - Clamorosa indiscrezione che arriva dal Brasile:potrebbe diventare il nuovo allenatore del Santos. Il tecnico, dopo essere stato esonerato in questa stagione dal Siena, è stato a un passo dall'accordo con il Varese. Ora, invece, è l'ultima idea della squadra brasiliana che ha rinunciato a Marcelo Bielsa. In corsa per la panchina c'era anche l'ex Sampdoriano Silas, ma p stato scartato dalla dirigenza bianconera.

Lo si è appreso da fonti vicine al vicepresidente Odilio Rodrigues, che ha chiuso la trattativa con Marcelo Bielsa, dicendo no alla pretesa dell'allenatore argentino, detto 'El Loco', di avere un contratto biennale, a partire però da gennaio 2014. Ciò non è possibile, in quanto il mandato presidenziale dell'attuale dirigente numero uno Luis Alvaro de Ribeiro termina alla fine del 2014 e quindi il Santos non vuole prendere impegni a scadenza troppo in là nel tempo con un tecnico che poi potrebbe non essere gradito al nuovo presidente. Così sono stati offerti l'ex sampdoriano Silas, subito scartato, e l'italiano Serse Cosmi, il cui nome intriga la dirigenza santista perché sarebbe una novità che attirerebbe sul club molta attenzione. E poi piace anche la personalita' 'guerriera' di Cosmi, che avrebbe gia' fatto sapere tramite un suo emissario in Brasile di essere disponibile per questa avventura.